Tuttosport sul caso Osimhen: la Consob contesta alla Juve plusvalenze per il 4,3% dei ricavi, il Napoli ci ha fatto il doppio!

Ultime notizie SSC Napoli - L’edizione odierna di Tuttosport torna sulla questione plusvalenze, dopo l’incontro avvenuto ieri tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il pm di Roma Cascini, riguardante il trasferimento di Victor Osimhen e di quattro calciatori azzurri al Lille:

“La Consob contesta alla Juventus le plusvalenze (nel 2020 rappresentano il 4,3% dei ricavi), quella portata a casa dal Napoli nel bilancio 2020-21 pesa per l’8,7% dei ricavi, proprio grazie all’affare Osimhen. Nei prossimi giorni i legali di De Laurentiis presenteranno anche una memoria difensiva per chiedere l’archiviazione e non il rinvio a giudizio”