Tuttosport su Zielinski: stasera può essere l'ultimo big match giocato con la maglia del Napoli

Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport l'unico dubbio di formazione per Francesco Calzona sta nella mezzala di centrocampo. C'è un ballottaggio aperto tra Traore e Zielinski con quest'ultimo che sembra dover partire titolare dal primo minuto questa sera allo stadio Maradona.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport sul dubbio Zielinski-Traore in casa Napoli:

"Sì, ma per il ruolo di mezzala sinistra davvero Calzona pensa di rinunciare a Zielinski? Il suo erede, Traorè, ha ritrovato la condizione migliore, ma è anche vero che in una gara così importante, probabilmente l’ultimo big match con la maglia del Napoli, l’esperienza di Zielinski potrebbe rappresentare il classico “quid pluris”, il qualcosa in più".