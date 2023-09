Tuttosport su Spalletti: forse troppe parole e troppi concetti, l’eccesso di informazioni a volte inibisce. Della settimana di Coverciano si è vista una mossa in campo

Ultime notizie Serie A - La “cura Spalletti” non ha prodotto i risultati sperati e l’Italia torna a casa da Skopje con un mesto (e bruttino eh, a prescindere dalle condizione del campo) pareggio 1-1 che la costringe ancora a inseguire nel girone. Ne parla Tuttosport.

L’Italia ha colpito un palo e fallito un paio di mischie - troppo poco per giustificare la mole di lavoro macinata a Coverciano:

“Chissà: forse troppe parole e troppi concetti, l’eccesso di informazioni a volte inibisce. Della settimana di Coverciano, quella in cui il ct ha dovuto accelerare i tempi per far passare i propri “concetti” (è una parola che gli allenatori amano molto) si è visto soprattutto il movimento di Di Lorenzo a stringere per evitare la marcatura, la scintillante prova di Barella che ha ispirato (il lancio su Tonali e il tiro sulla traversa che ha propiziato il gol di Immobile) e ha lottato con lucidità. Per il resto c’è invece da segnalare la fatica di Cristante”