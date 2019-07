Tuttosport su James: "Qualche voce frettolosa li aveva illusi dell’arrivo già in ritiro, De Laurentiis non farà follie"

La pazienza è la virtù di chi vuole fare il grande affare. Ed è una dote che il Napoli può permettersi di sviluppare grazie a due elementi che rendono forte il club: la disponibilità economica per arrivare ai top player ed una squadra già forte, secondo l’edizione odierna di Tuttosport:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis proprio ieri ha chiesto pazienza ai tifosi, tantissimi, presenti sugli spalti dello stadio di Carciato a Dimaro, i quali sono costantemente in ansia perché qualche voce frettolosa li aveva illusi dell’arrivo di James Rodriguez già durante il ritiro in Trentino. Niente follie, il Napoli lo prenderà solo se il Real Madrid lo darà in prestito oneroso per un anno e senza l’obbligo del riscatto. Ipotesi impercorribile, perché le merengues hanno la necessità di venderlo, avendo il contratto a scadenza 2021: tra un anno, di ritorno dal Napoli, sarà un calciatore virtualmente proprietario del suo cartellino”