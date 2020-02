Tuttosport su Hysaj: recupero fisico prodigioso, si temeva potesse restare fuori un mese

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla probabile formazione del Napoli questa sera a Brescia: "Milik è guarito dalla infiammazione al ginocchio che gli aveva impedito di partecipare alla gara di Cagliari, e pure l’albanese è stato inserito in extremis nella lista dei convocati per Brescia. Dopo il legamento collaterale “pizzicato” nella gara di Caglairi, si temeva potesse esserci per lui un mese di stop. Invece è stato protagonista di un recupero prodigioso, anche se al Rigamonti comincerà dalla panchina".