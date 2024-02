Tuttosport su De Laurentiis: paralizzato dallo stupore ed incerto sul da farsi al fischio finale di ieri

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla reazione di De Laurentiis ieri al Maradona dopo il pareggio contro il Genoa:

"Mentre i 50mila del Maradona fischiavano sugli spalti, in tribuna il presidente De Laurentiis sembrava paralizzato dallo stupore ed incerto sul da farsi, mentre a poche poltrone da lui sedeva Osimhen che ieri mattina si è sottoposto ad una seduta di allenamento per sciogliere le contratture subite durante le 7 partite in coppa d’Africa e le 21 ore di viaggio per tornare a Napoli.

Il bomber sarà disponibile per la sfida di mercoledì col Barcellona, gara di andata degli ottavi di Champions ed ultima occasione per dare un senso alla stagione: con il passaggio ai Quarti il Napoli avrebbe ottime chance di partecipare al campionato mondiale per club".