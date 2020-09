Tuttosport - Sporting-Napoli rinviata, sconcerto generale negli azzurri e Gattuso molto contrariato: la notizia è giunta solo dopo l'atterraggio a Lisbona

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport:

"Il Napoli ha appreso la notizia soltanto quando l’aereo era appena atterrato a Lisbona. Nello sconcerto generale la squadra si è trasferita in albergo e lì ha atteso che venisse organizzato un programma alternativo per la giornata.Rino Gattuso è rimasto molto contrariato per l’accaduto, avendo programmato questa dura sfida internazionale per verificare il grado di crescita atletica del gruppo che aveva iniziato ad allenarsi a Castel di Sangro il 24 agosto. Dopo il triangolare contro i dilettanti del Castel di Sangro e dell’Aquila, il test con il Teramo (Lega Pro) ed il Pescara (serie B), Gattuso voleva verificare il grado di preparazione del suo Napoli alle sfide di alta intensità".