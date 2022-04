Tuttosport - Spalletti sembra aver voluto punzecchiare la squadra: preludio alla resa dei conti con chi l'ha deluso?

Calcio Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport evidenzia come sia cambiato l'atteggiamento di Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa. Secondo il giornalista, l'allenatore ha dato l'impressione di voler punzecchiare la squadra con certe battute.

"E' di poche parole Luciano Spalletti in una conferenza stampa stavolta priva di slanci in chiave scudetto e di elogi sperticati ai calciatori, soprattutto a quelli che avevano giocato poco. Anzi, alcune punzecchiature sembrano essere state il preludio ad una resa dei conti con la squadra che lo ha deluso in alcuni singoli"