Tuttosport - Spalletti non dorme la notte per decidere una comunicazione da dare al gruppo Napoli

Avere 13 punti di vantaggio a 18 turni dal termine e non fidarsi delle avversarie che inseguono. Questo è il Napoli che vive la situazione attuale, raccontato dall’edizione odierna di Tuttosport.

“Spalletti non dorme la notte, non per decidere quale formazione schierare nella gara che verrà, piuttosto quale comunicazione adottare per tenere la squadra sempre sulla corda ed evitare cali di tensione che potrebbero determinare flessioni, poi, difficili da risolvere”