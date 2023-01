TuttoSport - Spalletti lascia fuori Zielinski e Kvaratskhelia contro la Sampdoria

L'edizione odierna di TuttoSport fa il punto in merito a quale potrebe essere la formazione schierata da Luciano Spalletti nella trasferta di domani a Genova:

"Contro l’Inter è probabile che abbia voluto dare fiducia a tutti quelli che avevano permesso al Napoli di strabiliare il mondo nella prima parte della stagione, da domani però farà una valutazione più attenta su quelli che sono gli elementi apparsi più in forma rispetto al resto del gruppo ed inizialmente non schierati.

Due di questi sono Elmas e Raspadori , entrambi candidati ad un posto da titolare nella trasferta di Genova che è diventata all’improvviso “sfida delicata”. E’ molto probabile che il macedone venga preferito a Zielinski , apparso in ritardo atletico, mentre per l’ex Sassuolo è prenotata la corsia di sinistra, quella dove Kvaratskhelia mercoledì ha sofferto le marcature fin troppe energiche degli interisti, anche a causa di una condizione non eccellente: l’ultima gara giocata dal georgiano prima della sosta risale all’1 novembre contro il Liverpool ad Anfield".