Tuttosport - Sozza scelto per Inter-Napoli perchè bravo, non in quanto milanese. Non esistono più preclusioni geografiche

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla designazione di Sozza per Inter-Napoli:

"La designazione di Simone Sozza per la partitissima di questa sera tra Inter e Napoli ha riacceso le polemiche legate alla presenza di un arbitro nato a Milano sul prato del Meazza. Sozza è iscritto presso la sezione di Seregno, che si trova a 25 chilometri dal capoluogo lombardo, in provincia di Monza Brianza. Ma ormai è un distinguo ininfluente perché non esistono più preclusioni regolamentari geografiche. E a questo punto non dovrebbero più nemmeno esserci dubbi di opportunità".