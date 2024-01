Napoli Calcio - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport sono tre gli errori arbitrali che hanno fatto infuriare il Napoli finora:

"Il Napoli urla e si rammarica, nel mentre conta gli errori più clamorosi commessi dai direttori di gara di alcune partite-simbolo della stagione. Tre in particolare. Napoli-Inter (0-3), con il gol del vantaggio nerazzurro arrivato al 44’ dopo una clamorosa cintura di Lautaro su Lobotka, che Massa non fischia, dando vita all’azione che porta allo 0-1 di Calhanoglu. Al 58’, sullo 0-1, viene negato un penalty solare al Napoli, per un calcio di Acerbi ad Osimhen in area di rigore.

Il Napoli lamenta la mancata assegnazione della massima punizione anche a Torino, per Juve-Napoli (0-1): anche in questo caso dal Var non chiedono ad Orsato di rivedere la prolungata trattenuta di Cambiaso su Kvaratskhelia nell’area bianconera. Poi Roma-Napoli (2-0), con la mancata espulsione di Cristante da parte di Colombo al 39’ per una doppia ammonizione più che legittima. Si era sullo 0-0 anche quando avrebbe dovuto essere assegnato un rigore al Napoli per una gomitata in area romanista da parte di Paredes su Osimhen"