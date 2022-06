Tuttosport - Sondaggio Napoli per Simeone del Verona: affare in porto solo ad una condizione

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio per Giovanni Simeone del Verona. Gli scaligeri hanno appena riscattato la punta dal Cagliari per 11 milioni.

Sondaggio Napoli per Giovanni Simeone

Ecco cosa scrive Tuttosport: