Tuttosport - Sondaggio Napoli per Schuurs: il Torino prepara una mega plusvalenza

Calciomercato Napoli - In attesa di capire quali saranno gli sviluppi sul futuro di Kim Minjae e di Juan Jesus (contratto in scadenza tra cinque mesi) il Napoli pare si stia guardando intorno per quanto riguarda il difensore centrale. Come si legge su Tuttosport gli azzurri avrebbero effettuato un sondaggio per Schuurs del Torino.

Sondaggio Napoli per Schuurs

Ecco cosa scrive Tuttosport sul difensore Schuurs del Torino: