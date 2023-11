Tuttosport - Sondaggi dall'estero per Politano: la reazione del calciatore

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta un retroscena su Matteo Politano:

"Il boom di Poli non è passato inosservato, tanto che Spalletti l’ha richiamato in Nazionale per le sfide contro Malta e Ucraina. E pure un paio di società straniere hanno drizzato le antenne. Normale visto lo status contrattuale dell’esterno d’attacco. Al momento però tutte le pretendenti sono state respinte, bruscamente, al mittente. Il numero 21, infatti, ha le idee chiare e l’ha già manifestato apertamente: vuole restare al Napoli".