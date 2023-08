Tuttosport si ribella: si è tornati al rassicurante ritornello «la Juve ha rubato», c'è un errore solare di cui nessuno parla!

L'edizione odierna di Tuttosport dedica un lungo editoriale agli errori arbitrali di Juventus-Bologna, ponendo l'accento su un presunto errore che avrebbe sfavorito - ma va? - i bianconeri.

"Di Bello e Fourneau si sono persi Moro su Chiesa al 9’ del primo tempo, il bolognese è saltato addosso allo juventino gomito contro schiena, casistica prevista dal regolamento alla voce dei falli da punire con “calci di punizione diretti”, quindi rigore se commessi in area. Il fallo di Moro su Chiesa è scomparso nel dopo partita, è scomparso dalle cronache dei giornali di ieri.

Così da domenica sera fino a tutto ieri pomeriggio, si è tornati al rassicurante ritornello «la Juve ha rubato». Via libera: si può gridare allo scandalo, solleticare la pancia dell’antijuventinismo militante, scelta che paga sempre, in edicola, in tv e su Internet. E Chiesa e Moro? Scomparsi, cancellati dalla narrazione della partita e del dopo partita. Certo, anche la Juventus ci ha messo del suo, nessuno è andato a dirlo in tv"