Tuttosport - Si complica la pista Schuurs per il Napoli: in pole c'è il Crystal Palace

Calciomercato Napoli - Si complica sempre di più la pista che porta Schuurs al Napoli. Ecco cosa scrive questa mattina Tuttosport:

"Ieri, ulteriori passi in avanti del Crystal Palace, che sta cercando di bruciare il Liverpool. Il ricco club londinese ha chiuso l’ultima Premier all’11° posto. Non ha le Coppe europee da mettere sul piatto, ha meno appeal e ambizioni rispetto al Liverpool. Per questo sta cercando di offrire più soldi sia al giocatore (un ingaggio da quasi 3 milioni netti di euro a stagione) sia al Torino, avvicinandosi a quota 35 milioni con i bonus. Cairo ne chiede 40: da vedere quanto trattabili (l’elasticità nelle trattative potrà essere garantita dall’inserimento di bonus più o meno facili). Il Liverpool ha superato i 30 milioni, ma al momento è dietro al Crystal Palace: disputerà l’Europa League"