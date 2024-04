Tuttosport - Se salta la pista Conte, ADL virerebbe sulla coppia Massara-Sarri: la situazione

Napoli - De Laurentiis potrebbe decidere anche di puntare sulla coppia Massara-Sarri per la prossima stagione. Ecco cosa si legge su Tuttosport:

"Frederic Massara potrebbe essere la figura chiave per il progetto tecnico che il presidente desidera realizzare. Anche perché Massara ha già dimostrato la sua competenza in contesti finanziari limitati, sapendo bilanciare le spese con attenzione. Con l’ex direttore sportivo del Milan potrebbe tornare Maurizio Sarri, oggi libero dopo la rescissione contrattuale con la Lazio. Intanto il Napoli, reduce dall’amara sconfitta casalinga contro l’Atalanta, è tornato con determinazione ad allenarsi per la caccia all’Europa".