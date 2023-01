Tuttosport - Se il Napoli cade il campionato riapre per tutti: mezza Italia tiferà Inter questa sera

Calcio Napoli - "Se il Napoli cade il campionato riapre per tutti" scrive l'edizione odierna di Tuttosport sul match di questa sera tra Inter e la squadra allenata da Luciano Spalletti:

"Ieri, il ritornello che più si è sentito nelle sale stampa di mezza Italia è stato: «Dobbiamo guardare a noi stessi». Vero, ma questa sera chi di mestiere occupa un ruolo in una delle squadre di Serie A che sognano, ambiscono e lottano per lo scudetto e guarderà la partita in tv, tiferà Inter. In primis il Milan, che da secondo in classifica a meno otto punti dalla vetta aprirà le danze di questo particolare campionato ’22-23 spezzato a metà alle 12.30 a Salerno, ma anche la Juventus, che prima della sosta aveva cominciato a galoppare risalendo fino al terzo posto a dieci lunghezze dal primo. Osimhen ha voglia di gol così come Lukaku; l'Inter ha voglia di vincere - e lo spera più di mezza Italia -, così come il Napoli. Che il big abbia inizio".