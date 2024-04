Tuttosport - Se De Laurentiis non ottiene il sì di Conte, c'è un altro allenatore che molto probabilmente siederà in panchina

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è arrivato a Castelvolturno durante la rifinitura pre Frosinone per poi trattenersi a lungo con il tecnico Francesco Calzona. Resta lui in panchina il prossimo anno? Ne parla Tuttosport.

Aurelio De Laurentiis avrà sollecitato il coach Francesco Calzona a tenere la squadra con le redini strette e raggiungere il grande obiettivo,

"anche per assicurarsi la permanenza in panchina: se il patron non riuscisse ad ottenere il sì di Conte, è molto probabile che proseguirà anche il prossimo anno con l’attuale ct della Slovacchia"