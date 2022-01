Tuttosport - Se arrivano offerte per Demme, uno tra Paredes e Wijnaldum potrebbe arrivare a Napoli. In lizza anche un vecchio pallino degli azzurri

Calciomercato Napoli - Sulle pagine di Tuttosport, Raffaele Auriemma scrive di uno scenario di mercato che potrebbe portare in azzurro uno tra Wijnaldum e Paredes in maglia azzurra.

"Se, invece, arrivasse una buona proposta per Demme , si andrebbe sull’uscio dei grandi club per capire chi rischierebbe di giocare poco a causa della profondità della rosa. In questo senso, uno tra Paredes e Wijnaldum potrebbe diventare un’opportunità se il Psg dovesse prendere Ndombelè dal Tottenham. E non è escluso che non si torni su di un vecchio obiettivo di mercato: Sofyan Amrabat . Il 25enne marocchino ora impegnato in Coppa d’Africa (il Marocco è approdato ai quarti dopo aver eliminato il Malawi) è tesserato dalla Fiorentina, dove non ha trovato continuità. Quest’anno ha giocato soltanto 290’, per cui venire nel Napoli che punta alla vetta dell’Inter, potrebbe essere allettante. Unico limite, l’ingaggio da due milioni netti, soldi che il Napoli dovrebbe corrispondergli (al lordo) per il prestito fino a giugno"