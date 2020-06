Tuttosport - Sarri è carico: non può e non vuole fallire questa seconda occasione in Coppa

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Sarri: "Il tecnico è carico e lo si vede anche dal piglio con cui conduce la conferenza stampa della vigilia: non si lascia distrarre dai discorsi sul suo passato, sull’emozione di affrontare il Napoli, ma resta concentrato sulla Juventus e sulla prima Coppa da alzare da quando è seduto sulla panchina bianconera. A dicembre non è riuscito a portarsi a casa la Supercoppa, non può e non vuole fallire questa seconda occasione, ma non ditegli che in Italia non ha mai vinto nulla perché si inalbera".