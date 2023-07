Tuttosport - Samardzic primo obiettivo Juve se Pogba va in Arabia

Serie A - Come si legge su Tuttosport, la Juventus potrebbe mettere nel mirino il centrocampista samardzic dell'Udinese:

"Nel frattempo dall’Arabia Saudita il canto delle sirene non ha mai smesso di risuonare: sul tavolo c’è sempre una proposta da 100 milioni in tre anni per Pogba, con anche una possibile/probabile somma per la Juventus in modo da agevolare la cessione del cartellino.

Peraltro Pimenta avrebbe già nella sua scuderia la soluzione: Lazar Samardzic. Che l’avvocata brasiliana non aveva esitato a definire «un fenomeno» alla presentazione della nuova edizione del Golden Boy di Tuttosport. Il gioiellino dell’Udinese ha tutto quello che serve alla Juventus: tecnica, visione di gioco, gamba, personalità, nonostante si tratti di un ragazzo del 2002. Rivelazione, tanto da finire nella lista di tanti top club: scout da mezza Europa sono andati a visionarlo. Ma Samardzic ha un estimatore in particolare: Cristiano Giuntoli, che lo voleva al Napoli e a maggior ragione sarebbe tentato dall’idea di portarlo in bianconero".