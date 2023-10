Calcio Napoli - Secondo quanto si legge su Tuttosport, Amir Rrahmani non sarà convocato per Napoli-Fiorentina:

"A dispetto di quanto aveva detto venerdì in sala stampa, oggi quasi certamente non sarà convocato Rrahmani. Il kosovaro ha svolto parte di lavoro in gruppo e l’altra parte personalizzato in campo, sarebbe un azzardo schierarlo anche solo per pochi minuti".