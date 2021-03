Tuttosport rivela: il Napoli attraverso i test dimostra di aver preso un 10% in più di forza rispetto alla settimana precedente

Ultime notizie Napoli - Da quando, contro il Granada il 25 febbraio scorso, Gattuso si ritrovò costretto a giocare con Politano punta per l’assenza di tutti gli altri centravanti, è tornata l’abbondanza in attacco come racconta Raffaele Auriemma su Tuttosport.

“Sono altri che pensano alla copertura, in primis Demme, diventato un solerte guardiano di una difesa che ha smesso di prendere gol con una frequenza preoccupante. Solo 5 gol subiti dagli azzurri nelle ultime 5, a dispetto delle 11 reti incassate nelle 5 precedenti. In questo Napoli che attraverso i test dimostra di aver preso un 10% in più di forza rispetto alla settimana precedente mancano solo Lobotka (tonsillite), Ghoulam, Petagna e Rrahmani: gli ultimi due saranno disponibili dopo la sosta per le Nazionali”