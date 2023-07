Calciomercato Napoli - In settimana è previsto un nuovo incontro tra Aurelio De Laurentiis e l'agente di Victor Osimhen si legge questa mattina su Tuttosport. Il Napoli vuole trovare un accordo per quanto riguarda il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025. Si parla di una proposta da 6 milioni da parte del club azzurro:

"Il resto si vedrà, appena sarà chiaro il futuro di Victor Osimhen: l’agente Calenda in settimana avrà un altro incontro con De Laurentiis"