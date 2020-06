Tuttosport - Rinnovi Mertens e Zielinski bloccati da alcuni errori di traduzione dei contratti: qualcuno dei punti sembrerebbe essere difforme da quanto pattuito

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport in merito ai rinnovi di Zielinski e Mertens: "Ieri sera De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli hanno seguito in tv l’altra semifinale Juventus-Milan, poi avranno anche avuto modo di ragionare sul mercato che verrà, ma soprattutto sui calciatori che non hanno ancora firmato il nuovo accordo. In primis, Mertens e Zielinski. L’ostacolo sembrerebbe di natura lessicale, perché nella traduzione dell’accordo nelle loro rispettive lingue, qualcuno dei punti sembrerebbe essere difforme da quanto pattuito".