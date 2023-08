Tuttosport - Riflessioni su Samardzic: cosa trapela da casa Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Samardzic ed il Napoli:

"In mezzo al campo poi è destinato a restare il gioiellino Gianluca Gaetano. La dirigenza azzurra, infatti, ha stoppato la sua partenza in prestito, nonostante le richieste pervenute da Frosinone e Verona. In mezzo al campo potrebbe tornare d’attualità il nome di Lazar Samardzic (Udinese), trattato più volte nelle ultime sessioni di mercato. Riflessioni in corso sul classe 2002, anche se in casa Napoli non escludono di restare così alla fine del mercato".