Tuttosport - Rifinitura al San Paolo in forse per il Napoli: c'è il rischio di rovinare il prato il giorno prima del match

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Oggi il gruppo è diventato compatto e la squadra che sta lavorando dal 4 maggio, ora si trova in una condizione di forma più che sufficiente ed i pochi che avevano qualche indolenzimento muscolare, ora stanno bene. Tutti tranne Manolas, il cui rientro è previsto ad inizio luglio, anche se Gattuso spera di poterlo avere prima. Il Napoli ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio, dopo la domenica di riposo. Il club sta provando ad organizzare la rifinitura pre-Inter, venerdì al San Paolo, ma per adesso è ancora in forse: il manto erboso è stato appena rifatto e si potrebbe rovinare con un allenamento il giorno precedente al match".