Tuttosport - Riconoscimento FIFA per Kvaratskhelia ed Osimhen: l'obiettivo è tornare a fare gol insieme, ecco da quanto non accade

Notizie calcio. L'edizione odierna di Tuttosport si è concentrata sulla coppia Osimhen-Kvaratskhelia, nominata ieri dalla FIFA per il premio The Best.

Ecco quanto scritto oggi dal quotidiano:

Chissà che questa candidatura non possa diventare lo stimolo affinché la coppia di attaccanti torni a fare gol insieme, così come non succede dall’ormai lontanissimo 19 marzo, nello 0-4 in casa del Torino: doppietta del nigeriano e rete su rigore di Kvicha. Il gol su azione, invece, gli manca dalla settimana precedente, l’11 marzo, nel 2-0 all’Atalanta che consacrò il talento di Tbilisi con la realizzazione poi votata come la più bella di tutto lo scorso campionato di A. Dura ormai da sei mesi l’inspiegabile digiuno di Kvaratskhelia che non vede l’ora di riprendere il ritmo perduto.