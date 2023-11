Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli:

"Anche perché in caso di nuovo passo falso non sarebbe da escludere un ribaltone durante la sosta. Intanto negli ultimi giorni De Laurentiis è stato vicino a calciatori e staff tecnico, presenziando a Castel Volturno allo scopo di ricaricare l’ambiente. E adesso si aspetta i 3 punti. La pazienza di Adl non è infinita…"