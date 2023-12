Tuttosport - Resta da verificare se Meret e Natan avranno ancora la fiducia di Mazzarri stasera: contro la Juve sono apparsi in imbarazzo

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulle possibili scelte di Walter Mazzarri per Napoli-Braga:

"Resta da verificare se dare ancora fiducia a due calciatori apparsi in imbarazzo. In primis il portiere Meret, protagonista di alcune incertezze, e poi Natan che ancora non ha assorbito le dinamiche del calcio italiano: il ritardo con il quale è uscito su Cambiaso che aveva effettuato il crossa per il gol segnato di testa da Gatti è sembrata essere una costante in questa prima parte della sua esperienza in maglia azzurra. Ma è probabile che Mazzarri continui a dargli fiducia, perchè è conscio dele potenzialità del calciatore"