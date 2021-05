Tuttosport - Rebus formazione per Gotti: dubbi sulle fasce e in mediana

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla formazione dell'Udinese: "La formazioni di Napoli avrà delle modifiche rispetto alle ultime che hanno visto impegnati quasi sempre gli stessi 11, almeno inizialmente. In porta Musso, davanti a lui nella difesa a 3 De Maio dovrebbe prendere il posto di Becao uscito poco prima della fine del primo tempo nella sfida contro il Bologna, con i titolari Bonifazi e Nuytinck a completare il reparto. Qualche dubbio in più dalla metà campo in su. De Paul, Walace e Pereyra sono certi del posto con quest’ultimo che “balla” fra interno di centrocampo, con Forestieri vicino ad Okaka, e sottopunta con Makengo al suo posto come interno sinistro. Sulle fasce si giocano 2 posti Molina, Larsen e Ouwejan, con i primi due favoriti".