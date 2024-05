Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il Psg sembrerebbe intenzionato ad offrire 130 milioni più per Kvaratskhelia che per Osimhen:

"A cominciare da Osimhen che lascerà il club azzurro in cambio dei 130 milioni previsti dalla clausola, ma che ancora non è chiaro chi sarà a pagarla: il Psg sembrerebbe interessato ad investire una somma così alta più per Kvaratskhelia che per il nigeriano".