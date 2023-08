Tuttosport - Proposto anche l'ex azzurro Sepe per la porta dell'Inter

Calciomercato Napoli - In attesa di una chiusura con il Bayern Monaco per Yann Sommer, l'Inter non ha chiuso con i discorsi per la porta ed è ancora a caccia di un secondo che completi il pacchetto insieme appunto al portiere svizzero e Di Gennaro, arrivato quest'estate. Con il giovane Filip Stankovic che partirà ancora in prestito, come rivela Tuttosport ai nerazzurri sono stati proposti due portieri nelle ultime ore, Luigi Sepe della Salernitana, chiuso da Ochoa e dal neo arrivato Costil, e Juan Musso, che rischia il ruolo da titolare all'Atalanta visto il ritorno di Marco Carnesecchi dal prestito.

Entrambi, al momento restano in stand-by, visto che il favorito per il ruolo di dodicesimo al momento è Emil Audero della Sampdoria, ipotesi low cost rispetto al preferito Anatoliy Trubin dello Shakhtar, che chiede 25-30 milioni nonostante la scadenza il prossimo anno.