TuttoSport promuove Gattuso: s'è tuffato nel lavoro: fa ragionare i suoi da provinciali! Squadra con un limite strutturale

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna di TuttoSport analizza la convincente vittoria della SSC Napoli seppure di misura contro il Cagliar per 1-0.

Basta un guizzo davvero di gran livello di Mertens (120° gol in maglia azzurra, a una sola rete dal record di Hamsik) e il Napoli porta via l’intera posta violando la “Sardegna Arena”. Settimana movimentata con pugno di ferro in casa Napoli. Rino Gattuso richiede concentrazione sempre e comunque ed Allan è la sua prima vittima: non si è allenato bene ed è rimasto a casa.

Il suo Napoli prova a raggiungere una forma accettabile per risalire una classifica sinora anoressica. La squadra risponde, certi atteggiamenti marchio di fabbrica del tecnico si evidenziano seppur a sprazzi, nonostante talune pecche strutturali appartengano al dna partenopeo e non siano state colmate nel mercato di riparazione. Sono evidenti alcuni difetti strutturali come l’atavica lentezza nel ripiegamento. La qualità è innegabile e vien fuori quando si tratta di arrivare all’obiettivo con determinazione.

Ora il tecnico è sotto la lente di ingrandimento e deve cercare di far ragionare i suoi da provinciali, sacrificandosi ognuno per il bene comune e lasciando in un cassetto gli interessi personali. Alla “Sardegna Arena” qualche altro piccolo passo in avanti è stato fatto. Gattuso si è tuffato sul lavoro, ma la situazione attorno a lui è sempre stata una miscela esplosiva, tra contratti in scadenza (Mertens su tutti) e rinnovi mai andati a buon fine. Queste le pecche di un ambiente difficile da gestire. Il Napoli ha alzato il baricentro nella ripresa e pur senza fare cose pirotecniche ha avuto il merito di controllare le operazioni. Poi ci ha pensato la magia di Mertens.