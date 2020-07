Tuttosport - Problemi sui diritti d'immagine per Bernardeschi: la Juve offre altri due calciatori per chiudere Milik con il Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Milik: "Le indiscrezioni raccolte ormai da settimane e quotidianamente in aggiornamento, riferiscono di una intesa di massima già praticamente trovata tra l’entourage di Milik e la dirigenza bianconera: quinquennale da 4,5 milioni di ingaggio più bonus, a salire. Altro aspetto che può semplificare le cose è il fatto che Milik andrà in scadenza di contratto nel 2021 e dunque è in una condizione particolarmente appetibile per i club che vogliono acquistarlo: il Napoli rischia di perdere il giocatore a parametro zero tra pochi mesi, pertanto non è nelle condizioni di tirare troppo la corda a meno che - anziché una questione di mercato - voglia farne una questione di principio. Grande smania di fare svendite il patron Aurelio De Laurentiis non ne ha, di contro però ha già praticamente chiuso l’acquisto di Osimhen per 50 milioni di euro più sontuosi bonus. Una quadra, in qualche modo, la si dovrà trovare. Verosimilmente passando per contropartite tecniche: il pezzo più pregiato in ballo è Federico Bernardeschi anche se il suo ingaggio e il fatto che abbia ceduto ad una società privata i suoi diritti di immagine creano complicanze. Si lavora anche su Cristian Romero e Luca Pellgrini".