Tuttosport - Probabilmente De Laurentiis sta prendendo coscienza soltanto adesso di aver sbagliato tutto

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su De Laurentiis:

"Era il 12 novembre e lo 0-1 in campionato contro l’Empoli mise la parola fine a quella che fu una scelta azzardata da parte del patron. Probabilmente De Laurentiis sta prendendo coscienza soltanto adesso di aver sbagliato le politiche adottate dopo gli addii di Spalletti e Giuntoli. Sia per ciò che concerne i loro sostituti, sia per le operazioni di mercato risultate finora poco performanti. Come migliorare questo organico che non ha reso quanto De Laurentiis sembrava convinto la scorsa estate? Ne hanno parlato ieri a Castelvolturno, il presidente, il ds Meluso ed il tecnico Mazzarri".