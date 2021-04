Tuttosport - Potesse tornare indietro ADL non rifarebbe la sfuriata post-Verona: la contromossa per recuperare il rapporto con il gruppo squadra

ULTIME CALCIO NAPOLI - Come scrive Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport, De Laurentiis se potesse tornare indietro non rifarebbe lo sfogo avvenuto nel post-gara di Verona. Il patron ad oggi si sarebbe pentito di quel gesto che mise in forte discussione Gattuso e Giuntoli.

De Laurentiis

SFOGO VERONA-NAPOLI: ADL PENTITO

Il quotidiano scrive: "Quel giorno, il 23 maggio, tutti i tifosi del Napoli si augurano possa essere vissuto con i festeggiamenti per il ritorno in Champions dopo un solo anno di assenza. Non sarà semplice, perché le avversarie sono tutte agguerrite, però se Gattuso dovesse riuscire nell’impresa, tutti si chiederanno: cosa faranno il presidente e l’allenatore in ghiaccio dal 24 gennaio? Nell’immediato post Napoli-Verona ci sarà la tanto attesa rappacificazione? Se De Laurentiis potesse tornare indietro, certamente eviterebbe la sfuriata successiva al 3-1 del Bentegodi, uno stato d’animo turbolento che durò per una decina di giorni durante i quali contattò tutta una serie di allenatori, mettendo in discussione sia Gattuso che il ds Giuntoli. Oggi non la pensa più così e da qualche tempo sta riservando carezze al gruppo-squadra"