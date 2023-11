Tuttosport - Possibile 4-2-3-1 contro la Salernitana: Garcia può escludere a sorpresa un big

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport spiega perchè Garcia potrebbe escludere Lobotka domani a Salerno passando così al 4-2-3-1:

"Ed è per questo che Garcia potrebbe privarsene passando a un 4-2-3-1 e rendendo così la squadra più imprevedibile e difficile da contrastare, sulla carta, cioè nelle previsioni, per gli avversari. La linea di centrocampo potrebbe vedere, quindi, Zielinski e Anguissa come protagonisti. Il camerunese, già affermato nel ruolo di mediano nel Marsiglia sotto la guida di Garcia, è il vero jolly di questa squadra grazie alla sua versatilità e la sua capacità di adattarsi alle esigenze tattiche".