Tuttosport - Politano sarà regolarmente convocato per Torino-Napoli

Matteo Politano sarà regolarmente convocato per la gara di domani tra Torino e Napoli. Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Matteo Politano ha svolto tutto allenamento col gruppo e sarà convocato per la gara di domani col Torino. Il coach Mazzarri, ex del match, lo utilizzerà dal primo minuto in attesa di capire cosa sarà del suo futuro. Prolungherà con il club azzurro o si farà attrarre dai petrodollari degli arabi? La decisione spetta al presidente De Laurentiis, al quale l’agente Giuffredi ha sottoposto la proposta ricevuta dall’Al Shabab, club undicesimo (su 18) nella classifica della Saudi League. Per il cartellino di Politano il Napoli riceverebbe 12 milioni, mentre il trentenne di Roma firmerebbe un triennale da 7 milioni netti a stagione".