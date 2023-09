Tuttosport - Politano out per Genoa-Napoli, in tre si contendono una maglia da titolare

Notizie Napoli calcio. Domani sera il Napoli tornerà in campo dopo la sosta per le Nazionali: la squadra di Garcia sarà impegnata a Marassi contro il Genoa con l'obiettivo di ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio.

Due i ballottaggi per Garcia in vista di Genoa-Napoli, ecco quanto riportato da Tuttosport:

Servirà subito un Napoli brillante per rispondere alla mini-fuga di Milan e Inter e domani a Marassi è quasi certo che si rivedrà Mario Rui sulla corsia sinistra, mentre è aperto il ballottaggio tra Elmas e Lindstrom per sostituire Politano che ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo insieme a Gollini. Ma non è escluso che alla fine possa spuntarla Raspadori.