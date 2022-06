Tuttosport - Piano Juve per prendere Koulibaly: la chiave è Demiral

Calciomercato Napoli - Piano Juve per Koulibaly. L'edizione odierna di Tuttosport torna a scrivere dell'interessamento dei bianconeri per il difensore del Napoli che ha solo un altro anno di contratto con il club di De Laurentiis. Resta il nodo legato alla valutazione del cartellino di Koulibaly che rappresenterebbe un investimento importante.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Al momento è difficile pensare che Demiral possa restare alla Juventus, anche perché le strategie in entrata per la difesa sembrano spingersi in un’altra direzione. Salutato Chiellini , la volontà del club, Bonucci a parte, è di confermare a ogni costo De Ligt , nonostante il corteggiamento dei top club d’Europa, con Gatti e al momento Rugani come alternative. Però il sogno resta Koulibaly , per quanto - nelle politiche societarie bianconere - un investimento milionario (almeno 30 per convincere il Napoli) per un difensore di oltre 30 anni (in scadenza tra un anno, nel 2023) sia un’operazione da valutare con attenzione. Ma poter ruotare Koulibaly, De Ligt e Bonucci consentirebbe ad Allegri di variare soluzioni di alta qualità in ogni assetto tattico e di rinforzare un settore che ha bisogno di ricambio. La chiave è appunto Demiral, con o senza riscatto"