Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su De Laurentiis e Garcia:

"I risultati sono arrivati, con le vittorie in trasferta contro Verona ed Union Berlino, ma ora per capire se la cura Aurelio avrà fatto effetto, sarà necessario che il Napoli batta il Milan domenica. In tal caso, gli azzurri dimostrerebbero di aver superato anche quella idiosincrasia apparsa contro le formazioni di livello medio-alto e rimetterebbero il loro nome tra quelle che puntano allo scudetto".