Napoli Calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul Napoli:

"Dopo la gara di oggi, i calciatori torneranno nelle loro case per preparare le valigie in vista della Supercoppa italiana. La partenza in volo charter per Riad è prevista domani alle 11. Con il gruppo partirà anche Olivera, assente dall’esordio di Mazzarri a Bergamo, perchè l’uruguaiano ieri ha lavorato in campo, anche se da solo".