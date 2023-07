Tuttosport - Osimhen rifiuterebbe anche 100 milioni annui dall'Al-Hilal: vuole il Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Osimhen e l'ipotesi saudita dell'Al-Hilal:

"E, invece, potrebbe offrirli il club arabo che, per sua sfortuna, non è esattamente il Psg. Ed è per questa ragione che il capocannoniere nigeriano potrebbe seguire l’esempio del fenomeno di Bondy e rispondere con il due di picche (il suo agente sta trattando per un rinnovo con il Napoli oltre il 2025, con una clausola tra i 140 e i 150 milioni). Sì, anche se dovessero offrirgli 100 milioni all’anno. Una cifra, considerati i 50 milioni all’anno che potrebbe percepire Verratti, tutt’altro che fantascientifica"