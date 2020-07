Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Oggi pomeriggio la breve vacanza napoletana di Osimhen si dovrebbe concludere, ma non è detto che la prolunghi di altre 24 ore. E prima di volare in Francia di certo ci sarà la telefonata o l’incontro con Giuntoli, magari per stringersi definitivamente la mano".