Tuttosport - Osimhen oggi torna titolare: vuole lasciare un regalo ai tifosi prima di andarsene

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Victor Osimhen che oggi tornerà titolare dopo la panchina contro l'Inter:

"Il nigeriano tornerà titolare dopo la panchina contro l’Inter e si ritroverà di fronte la squadra alla quale segnò il primo gol in serie A, il 17 ottobre 2020. Da quel giorno ne ha messi a segno altri 60 nelle 100 presenze collezionate nella massima serie italiana, quella che potrebbe salutare a fine stagione. Non senza aver lasciato ai suoi sostenitori napoletani un ultimo regalo: l’insperata qualificazione in Champions".