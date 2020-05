Tuttosport - Osimhen-Napoli, stop improvviso della trattativa tra gli agenti e Giuntoli: grave lutto per la punta del Lille

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive sull'interesse del Napoli per Osimhen.

Calciomercato - Osimhen-Napoli, le ultime notizie

"Aspettando la sospirata firma di Mertens, il presidente De Laurentiis intrattiene una cordiale relazione con Gerard Lopez, suo omologo al Lille. Stanno discutendo relativamente al prezzo di Victor Osimhen, il 22enne centravanti nigeriano il cui talento è apprezzato dai club di mezza Europa: l’affare si può chiudere a 40 milioni più il cartellino di Ounas. La trattativa con gli agenti del calciatore ha avuto uno stop per un grave lutto di Osimhen. Domenica è morto il papà Patrick, notizia data dallo stesso Victor attraverso i suoi social, ed il presidente Lopez ha voluto dimostrare la partecipazione del Lille al suo dolore offrendogli il viaggio in un jet privato per raggiungere la famiglia in Nigeria".