Tuttosport - Osimhen meglio dell'anno scorso, media-gol da paura: ma c'è un dato che si è abbassato

Notizie calcio. L'edizione odierna di Tuttosport ha analizzato l'inizio di stagione di Victor Osimhen con la maglia del Napoli.

Il quotidiano piemontese ha elencato una serie di dati statistici sul nigeriano dopo le prime 3 partite di campionato:

Osimhen sta mostrando una continuità che non aveva sfoggiato nemmeno nell’abbrivo dell’annata conclusasi con lo scudetto. Tre volte è andato a segno nel trittico di gare contro Frosinone, Sassuolo e Lazio per la media di una rete ogni 87’, appena due un anno fa nelle partite contro Verona, Monza e Fiorentina. Anche se rispetto al torneo scorso il nigeriano è più impreciso: la sua percentuale realizzativa si è abbassata del 2,6% e calcia verso lo specchio 1,4 tiri in totale, a dispetto di un anno fa, quando tirava almeno due volte in porta.